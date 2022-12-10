Петропавловск-Камчатский, 10 декабря, 2022, 15:17 — ИА Регнум. На Камчатке необходимо радикально наращивать темпы строительства жилья, которые существенно отстают от общероссийских. Об этом в программе «Камчатка. Главное за неделю» рассказал губернатор края Владимир Солодов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

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«Есть неформальный индекс строительства в регионе — количество подъёмных кранов. Достаточно проехать по городу и посмотреть, сколько за время поездки ты увидишь подъёмных кранов. Этого достаточно, чтобы понять, насколько развивается город или регион. Я очень хорошо помню, что, когда я приехал на Камчатку, меня поразило отсутствие подъёмных кранов и действующих строек, в этом мы очень сильно отстали. Это подтверждают и статистические показатели», — рассказал Солодов.

Глава региона отметил, что на Камчатке строилось жилья в 10 раз меньше тех показателей, которые установлены в среднем по стране, — 30 тыс. кв. метров в год вместо 300 тыс. Он подчеркнул, что такой объём нарастить быстро сложно, но вся необходимая работа для этого ведётся. Новое жильё востребовано среди населения — в крае есть спрос на покупку квартир.

«Нам необходимо наращивать темпы строительства, чтобы жители региона могли воспользоваться различными программами по покупке квартир, такими как дальневосточная и сельская ипотеки», — сказал Владимир Солодов.

Новые дома необходимы и для реализации социальных программ — переселение из аварийного жилья, предоставление квартир многодетным, инвалидам, детям-сиротам и другим категориям граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке до конца 2022 года завершат первый этап программы по расселению аварийного жилья. Регион выполнил поставленные задачи на два года раньше срока.