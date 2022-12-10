ВС России заняли более выгодные рубежи на краснолиманском направлении
Минобороны РФ сообщило, что ВС заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении
Москва, 10 декабря, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Российские военные заняли более выгодные рубежи на краснолиманском направлении, сообщили 10 декабря в Министерстве обороны РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция
«На краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, Вооруженные силы России сорвали в Луганской Народной Республике две контратаки подразделений ВСУ, которые были усилены иностранными наёмниками.
Как сообщало ИА REGNUM, две диверсионно-разведывательные группы киевских нацистов были уничтожены в районе населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики российскими военнослужащими.
На южнодонецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции российских войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко (ДНР).