Вашингтон, 10 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. По мере продолжения украинского кризиса конфликт в отношениях Германии и Польши усугубляется, подрывая сплочённость в Евросоюзе и НАТО. Об этом 10 декабря пишет обозреватель Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Как отмечает автор, германско-польский раскол стал особенно выделяться после того, как Берлин предложил Варшаве направить ей два комплекса ПВО после инцидента с падением украинских ракет на территорию Польши.

Первоначально стороны пришли к соглашению, но потом Варшава стала настаивать на передаче вооружения Киеву. И только беспокойство союзников и общественная критика, по словам автора, заставили поляков принять ракеты.

Также отмечается, что между странами западной Европы и Прибалтики углубилось недоверие к сотрудничеству в области безопасности на фоне украинского конфликта.