Дрезден, Германия, 10 декабря, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Устроивший в центре Дрездена стрельбу мужчина задержан. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«Взятие в заложники закончено, подозреваемый взят под стражу и ранен», — передаёт издание Focus.

Уточняется, что удалось освободить двух заложников. Они не пострадали. В многоквартирном доме в центре Дрездена был найден труп матери подозреваемого.

Ранее центр Дрездена был перекрыт полицией для поимки устроившего стрельбу 40-летнего мужчины. Предполагалось, что злоумышленник напал на радиостанцию, а затем скрылся в одном из помещений торгового центра.