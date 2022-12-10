Москва, 10 декабря, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту пожара в старинной усадьбе Лопухиных, расположенной в Малом Знаменском переулке в Москве, поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Согласно опубликованным данным, руководителю ГСУ СК России по городу Москве Андрею Стрижову поручено возбудить уголовное дело по факту происшествия, ход которого будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, утром 10 декабря возгорание произошло в нежилом двухэтажном здании, горело перекрытие между вторым этажом и чердаком. Известно, что здание находилось на реконструкции. В результате обрушения перекрытий в усадьбе пострадал пожарный.