Петропавловск-Камчатский, 10 декабря, 2022, 15:04 — ИА Регнум. На Камчатке до конца 2022 года завершат первый этап программы по расселению аварийного жилья. Регион выполнил поставленные задачи на два года раньше срока. Об этом губернатор края Владимир Солодов рассказал в программе «Камчатка. Главное за неделю».

Алексей Иванов ИА REGNUM Петропавловск-Камчатский

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Новые квартиры получат все жители Камчатки, жильё которых было признано аварийным до 1 января 2017 года. Сразу же после завершения первого начнётся реализация второго этапа — переселение жильцов из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2022 года.

«Стартуем с новым объёмом, почти в четыре раза больше жилья нам предстоит построить в рамках второго этапа. Однако фактически ещё очень много аварийного жилья не имеет такого юридического статуса и выпадает из этой программы. Но хотелось бы отметить, что в этом году наши отдалённые районы активно приняли участие в признании жилья аварийным. Это Тигильский, Пенженский, Олюторский районы, Мильково и целый ряд других населенных пунктов», — сказал Владимир Солодов.

На Камчатке будет продолжено обследование домов и признание жилья аварийным.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 19 семей, которые остались без жилья после пожара в многоквартирном жилом доме в селе Седанка, обеспечили новым жильём.