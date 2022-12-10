Рязань, 10 декабря, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Четыре квартиры пострадали после частичного обрушения дома в Рязани, сообщила 10 декабря глава городской администрации Елена Сорокина.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

«Из очевидного на данный момент — пострадали четыре квартиры во втором подъезде», — написала она в телеграм-канале.

Сорокина уточнила, что возвращение людей в квартиры второго подъезда состоится тогда, когда это будет признано безопасным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Рязани после обрушения потолочных перекрытий в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина возбудили уголовное дело. В результате обрушения перекрытий в доме пострадали два человека.

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