Санкт-Петербург, 10 декабря, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Петербургские власти помогут в установке двух новогодних ёлок в Мариуполе, сообщил 10 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

Кроме того, для детей из Мариуполя будет проведена акция «Ёлка желаний», добавил Беглов.

1 июня 2022 года Петербург и Мариуполь официально стали городами-побратимами. Власти Петербурга обязались оказывать городу особую помощь в восстановлении.

В частности, специалисты из Петербурга помогают восстановить в Мариуполе трамвайное сообщение, оказывают помощь в подготовке города к зиме, восстановлении школ и других социальных объектов, также из Петербурга в Мариуполь регулярно направляется гуманитарная помощь.