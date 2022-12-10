Симферополь, 10 декабря, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Крыму отельеры смогут рассчитывать на поддержку правительства России. В министерстве курортов и туризма региона заявили о начале приёма заявок на получение субсидий.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По словам главы ведомства Вадима Волченко, в 2022 году для поддержки крымских предприятий туриндустрии выделено 1,497 млрд рублей. Направленные федеральным центром субсидии позволят сохранить штатную численность предприятий санаторно-курортной отрасли. Эта мера поддержки действует только в Крыму и в Севастополе.

Отельеры могут рассчитывать на выплаты в размере двух МРОТ на одного работника. В свою очередь компании обязаны сохранить трудовые коллективы или сократить штат не более чем на два человека.

Воспользоваться этими мерами поддержки, по оценке ведомства, смогут не менее 1250 субъектов хозяйствования.