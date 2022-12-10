Москва, 10 декабря, 2022, 14:55 — ИА Регнум. С 11 декабря на Крымском мосту временно ограничат движение грузового автотранспорта. Об том 10 декабря сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Согласно опубликованным данным, речь идет о транспортных средствах грузоподъемностью более 1,5 тонны, включая «Газели».

В министерстве подчеркнули, что с 11 декабря водителям грузовых машин, движущимся как с грузом, так и порожними, при пересечении Керченского пролива придется выбирать альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.

Днем ранее президент России Владимир Путин рассказал, что автомобильная часть Крымского моста будет восстановлена в марте, а железнодорожная — в середине лета.

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