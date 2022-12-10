Киев, 10 декабря, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Диакона Украинской православной церкви заподозрили в агитации за возвращение Запорожской области в состав России. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба службы безопасности Украины.

ИА REGNUM Воссоединение Херсонской и Запорожской областей с Россией

Сотрудники СБУ считают, что подозреваемый публично одобрял проведение референдума по возвращению региона в состав Российской Федерации.

Уточняется, что мужчина в социальной сети публиковал призывы в поддержку референдума, призывал людей посетить избирательные участки и голосовать за воссоединение области с Россией.

По версии силовиков, подозреваемый в своих публикациях отрицал существование украинского народа, его культуры и языка.

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