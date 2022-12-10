Лондон, 10 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Британская газета The Guardian опубликовала вопиюще бессовестную статью, которая призывает к бойкоту русской культуры. Об этом говорится в комментарии, распространённом 10 декабря посольством России в Лондоне.

Krokodyl Посольство России в Лондоне

«Вызывает сожаление, что известная газета публикует столь вопиюще бессовестную статью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для некоторых газет новой нормой стали отсутствие внимания к жестокостям киевского режима, введение людей в заблуждение относительно России, игнорирование и подмена фактов.

В российском дипведомстве добавили, что призыв к бойкоту русской культуры нарушает общепринятый принцип, согласно которому культура должна оставаться вне политики.

Подчёркивается, что у России есть проблемы не с украинским народом, а с русофобской, ультранационалистической и ревизионистской идеологией правительства в Киеве.

7 декабря украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко опубликовал в The Guardian статью с призывом бойкотировать русскую культуру, что, по его мнению, наряду с санкциями должно стать инструментом давления на Россию.