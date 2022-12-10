Майкоп, 10 декабря, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Проверку информации об массовом убийстве чипированных собак около одного из торговых центров организовали в Адыгее. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Собака

В пресс-службе сообщили, что прокуроры Тахтамукайского района взяли на контроль проверку сведений об убийстве чипированных собак около торгового центра «Мега Адыгея».

Уточняется, что доследственную проверку проводят сотрудники ОМВД России по Тахтамукайскому району.