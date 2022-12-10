Донецк, 10 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Яковлевку, сообщили 10 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:03 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 14:05 ВСУ обстреляли Яковлевку, выпустив три снаряда калибра 152 мм.

Читайте также: Киевские боевики обстреляли два населенных пункта в ДНР