Лондон, 10 декабря, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Текущая зима для европейцев станет сложной без российского газа, но следующая может быть ещё тяжелее. Такой прогноз сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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«Эта зима будет очень сложной, однако благодаря поразительным организационным усилиям по наполнению хранилищ газом мы её преодолеем. Более серьёзная проблема — это следующая зима 2023–2024 годов, когда эти запасы сократятся и их будет труднее восполнять. Новые терминалы СПГ ещё не будут работать», — публикует мнение экс-премьера газета Wall Street Journal.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Европейского союза активно выкачивают газ из хранилищ, запасы в которых упали ниже 90%.

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