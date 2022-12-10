Киев, 10 декабря, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм посетил украинский город Ужгород. Об этом 10 декабря сообщает украинское издание «Страна».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

По информации журналистов, о поездке актера на Украину стало известно после того, как местный врач, работающий в клинике, в которой побывал актер, опубликовал совместное фото в социальных сетях.

Сотрудники клиники утверждают, что не знают о причинах визита Ван Дамма в это медучреждение, при этом отказываются давать какую-либо информацию об этом, ссылаясь на строгое требование актера.

По одной из версий СМИ, приезд актера связан с определенными проблемами с его здоровьем.