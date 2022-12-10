Энергодар, Запорожская область, 10 декабря, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Боевики ВСУ ведут обстрел береговой линии Энергодара, сообщила 10 декабря корреспондент «России-24» Ольга Курлаева.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По ее словам, ВСУ уже нанесли более 10 ударов. Кроме того, над Запорожской АЭС замечен беспилотник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к прекращению обстрелов в районе Запорожской АЭС, а также выразил надежду, что защитная зона вокруг станции будет создана в ближайшее время.

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