Москва, 10 декабря, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Пятилетняя девочка выпала из окна 11-го этажа жилого дома на ул. Говорова в Москве. Об этом 10 декабря сообщает агентство «Москва».

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Основной версией произошедшего является несчастный случай. Девочка госпитализирована.

По предварительной информации, в квартире в момент происшествия находилась мать девочки вместе с ещё одним ребёнком. Дети были на кухне и смотрели телевизор, а когда мать туда зашла, то увидела стул, приставленный к открытому окну.