Берлин, 10 декабря, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Материальная база Вооруженных сил Германии стала хуже, чем до начала российской спецоперации на Украине. Об этом 10 декабря заявила уполномоченная бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

Хёгль считает, что руководство Германии недостаточно быстрыми темпами модернизирует свои вооруженные силы, в результате в настоящее время материальная база хуже, чем до 24 февраля 2022 года.

Уполномоченная уточнила, что это связано в тем, что многое было отправлено на Украину.

Она напомнила, что в феврале 2022 года парламент в Германии проголосовал за выделение €100 млрд для закупки новой техники, снаряжения, боеприпасов, а также на разработку новых систем.

«К сожалению, всё это происходит недостаточно быстро, не так, как необходимо, и не так, как нам бы хотелось», — подчеркнула она.

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