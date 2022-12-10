Дрезден, Германия, 10 декабря, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Полиция Дрездена предполагает, что открывший стрельбу мужчина напал на радиостанцию, сообщает газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По данным издания, злоумышленник совершил нападение на Radio Dresden. Глава радиостанции Тино Утасси заверил, что все сотрудники были перемещены в безопасное место.

Преступнику удалось скрыться до прибытия полиции. В результате стрельбы погибла женщина.

Силовики не исключают, что вооружённый мужчина мог взять заложников, пытаясь скрыться в одном из помещений торгового центра.

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