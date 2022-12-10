Москва, 10 декабря, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Киевские власти, по всей видимости, намерены вместо снесенных памятников Пушкину и Суворову ставить монументы «разнообразным гетманам», написал в своем телеграм-канале 10 декабря заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Михаил Булгаков

Вспомнить о том, кем были эти гетманы, можно, перечитав «Белую гвардию» уроженца Киева Михаила Булгакова, отметил Медведев.

«Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развёл эту мразь с хвостами на головах? Гетман», — процитировал Медведев.

Ранее 10 декабря сообщалось, что в Тульчине (Винницкая область) были снесены памятники Александру Пушкину и Александру Суворову. 6 декабря о намерении демонтировать памятник Пушкину заявили власти Днепропетровска. В конце ноября 2022 года власти Одессы сообщили о планах снести памятники Екатерине II и Суворову.