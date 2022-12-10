Херсон, 10 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Киевские нацисты минируют правый берег Днепра в Херсонской области, из-за чего на минах подрываются гражданские лица. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Киевский режим минирует побережье Днепра на контролируемой ВСУ части Херсонской области», — сказал представитель оперативных служб.

Он отметил, что в результате этого есть погибшие среди гражданских лиц.

По его словам, чаще всего гибнут рыбаки, тела которых с характерными ранами российские военные почти каждый день вылавливают из Днепра.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский пограничный комитет сообщил, что боевики ВСУ продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Белоруссией.