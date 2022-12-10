Москва, 10 декабря, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 10 декабря в своем телеграм-канале сравнила сообщения о попытке госпереворота в Германии с так называемым евромайданом в Киеве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Захарова удивлена тем, что подозреваемые в подготовке и поддержке госпереворота 25 человек якобы могли свергнуть демократию в центре Европы, и что ни спецслужбы, ни американская база не смогли бы «воспрепятствовать возрождению прусской монархии и Германской империи».

Дипломат напомнила о посреднических переговорах Франк-Вальтера Штайнмайера с путчистами и узурпаторами во время евромайдана. «Это не было прямой поддержкой того самого госпереворота, который внутри своей страны власти Германии так стремительно и жёстко подавили?» — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура Германии заявила, что заговорщики предполагали «свергнуть существующий государственный строй». 7 декабря прошли обыски у 52 человек, 25 предполагаемых заговорщиков и их предполагаемых сообщников задержали.

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