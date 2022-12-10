Москва, 10 декабря, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Две диверсионно-разведывательные группы киевских нацистов уничтожены в районе населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«В районе населённого пункта Владимировка уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ», — сказал Конашенков на брифинге.

Также он отметил, что на южнодонецком направлении сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции российских войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко (ДНР).

По его словам, в результате огнём артиллерии противнику нанесено поражение, он был отброшен на исходные рубежи.

Всего потери ВСУ на этом направлении составили до 40 человек, а также два бронетранспортёра и четыре пикапа.