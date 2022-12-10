Москва, 10 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Пленные бойцы ВСУ удивлены «человечному» отношению со стороны России. Видео 10 декабря опубликовало Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что военные врачи оказывают помощь украинцам, не деля пациентов на «своих» и «чужих».

«Подшили, уже заживает», — рассказал пленный Виталий Глебов, признавшись, что ожидал худшего отношения.

«Оказываем максимальную помощь. Круглосуточно. Что возможно в наших силах — все выполняем», — рассказывает врач-хирург Виктор, добавив, что пациентов можно будет выписать через десять — одиннадцать дней.

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На кадрах также запечатлен другой пленный, звонящий своим родным. Мужчина попросил близких не переживать за него, рассказав о медицинском лечении и питании.