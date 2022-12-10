Украинские пленные удивились гуманному отношению российских врачей
Москва, 10 декабря, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Пленные бойцы ВСУ удивлены «человечному» отношению со стороны России. Видео 10 декабря опубликовало Министерство обороны России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пленные ВСУ
В ведомстве подчеркнули, что военные врачи оказывают помощь украинцам, не деля пациентов на «своих» и «чужих».
«Подшили, уже заживает», — рассказал пленный Виталий Глебов, признавшись, что ожидал худшего отношения.
«Оказываем максимальную помощь. Круглосуточно. Что возможно в наших силах — все выполняем», — рассказывает врач-хирург Виктор, добавив, что пациентов можно будет выписать через десять — одиннадцать дней.
На кадрах также запечатлен другой пленный, звонящий своим родным. Мужчина попросил близких не переживать за него, рассказав о медицинском лечении и питании.