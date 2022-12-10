Москва, 10 декабря, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы России за сутки уничтожили в Донецкой Народной Республике две боевые машины РСЗО «Град» ВСУ, сообщили 10 декабря в Министерстве обороны РФ.

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«В районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики на огневой позиции уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Торское ВС России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении более 50 боевиков ВСУ, а также две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.

Также в Минобороны отметили продолжение наступления на донецком направлении и выход на выгодные рубежи — на краснолиманском.