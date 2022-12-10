Москва, 10 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. ВС России продолжают наступление на краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

В результате успешных действий войска заняли более выгодные рубежи.

На том же направлении сорваны две контратаки ВСУ, уничтожено до 60 человек, в том числе иностранные наемники, отметили в Минобороны.

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Днем ранее, 9 декабря, в министерстве сообщили об уничтожении на краснолиманском направлении 50 боевиков и нескольких военных машин.