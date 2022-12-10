Вашингтон, 10 декабря, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Решающую роль в вопросе возможных отключений электричества в Европе играют морозы, а резкое похолодание создало опасную ситуацию для энергосистемы. Об этом 10 декабря пишет Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в доме

По словам авторов, использование газа осенью удалось ограничить благодаря мягкой погоде. Поэтому европейские страны смогли заполнить хранилища, ослабив опасения из-за возможного дефицита газа.

«Но сейчас начинаются проблемы», — говорится в статье.

Отмечается, что энергосистемы европейских стран будут испытывать на прочность растущий спрос на отопление и нехватка поставок с ветряных электростанций.

Как подчеркнули журналисты, из-за холодов многие владельцы домохозяйств захотят отказаться от тотальной экономии энергии и включить обогреватели.