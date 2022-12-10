Bloomberg рассказал о проблемах в энергетике Европы из-за морозов
Вашингтон, 10 декабря, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Решающую роль в вопросе возможных отключений электричества в Европе играют морозы, а резкое похолодание создало опасную ситуацию для энергосистемы. Об этом 10 декабря пишет Bloomberg.
По словам авторов, использование газа осенью удалось ограничить благодаря мягкой погоде. Поэтому европейские страны смогли заполнить хранилища, ослабив опасения из-за возможного дефицита газа.
«Но сейчас начинаются проблемы», — говорится в статье.
Отмечается, что энергосистемы европейских стран будут испытывать на прочность растущий спрос на отопление и нехватка поставок с ветряных электростанций.
Как подчеркнули журналисты, из-за холодов многие владельцы домохозяйств захотят отказаться от тотальной экономии энергии и включить обогреватели.