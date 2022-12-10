Москва, 10 декабря, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении более 50 боевиков ВСУ, сообщили 10 декабря в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«За сутки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России 10 декабря показало видео отправки добровольцев и мобилизованных в зону специальной военной операции. На кадрах военнослужащие получают оружие и боеприпасы, затем занимают места в автомобилях «Урал».

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