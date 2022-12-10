Москва, 10 декабря, 2022, 13:26 — ИА Регнум. ВС России уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ на купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России 10 декабря.

Марина Захарова ИА REGNUM Харьковская область, по дороге в Купянск

Также в Минобороны отметили продолжение наступления на донецком направлении и выход на выгодные рубежи — на краснолиманском.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3759514" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

7 декабря представители ВСУ заявили, что, по их данным, ВС России готовят контрнаступление на луганском и купянском направлениях.