Улан-Батор, 10 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Около тысячи человек собрались на площади Улан-Батора в Монголии на фоне сообщений о крупной краже угля, при этом несколько человек устроили сидячую забастовку. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС.

Brücke-Osteuropa Юрты в Улан-Баторе

По информации журналистов, на главной площади Монголии собрались порядка тысячи протестующих, некоторые из них устроили сидячую забастовку.

Уточнятся, что протест становится более спокойным и организованным, люди держат в руках распечатанные цветные плакаты, кто-то приносит колонки и микрофоны.

Отмечается, что к протесту присоединяются жители сел, сотрудники полиции уже не стоят плотной стеной на крыльце главного входа в Дом правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители Монголии вышли на митинг в связи с расхождением в количестве угля, вывезенного из Монголии и полученного Китаем. Объем украденного угля оценивается в $12,9 млрд.

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