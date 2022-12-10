В Монголии участники акции протеста устроили сидячую забастовку
Улан-Батор, 10 декабря, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Около тысячи человек собрались на площади Улан-Батора в Монголии на фоне сообщений о крупной краже угля, при этом несколько человек устроили сидячую забастовку. Об этом 10 декабря сообщает ТАСС.
По информации журналистов, на главной площади Монголии собрались порядка тысячи протестующих, некоторые из них устроили сидячую забастовку.
Уточнятся, что протест становится более спокойным и организованным, люди держат в руках распечатанные цветные плакаты, кто-то приносит колонки и микрофоны.
Отмечается, что к протесту присоединяются жители сел, сотрудники полиции уже не стоят плотной стеной на крыльце главного входа в Дом правительства.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители Монголии вышли на митинг в связи с расхождением в количестве угля, вывезенного из Монголии и полученного Китаем. Объем украденного угля оценивается в $12,9 млрд.
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