Донецк, 10 декабря, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 киевских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 декабря сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны России Боевая работа расчетов РСЗО «Град»

Согласно опубликованным данным, военные также уничтожили машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

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Также в ведомстве рассказали о сбитых украинских беспилотниках и уничтожении двух диверсионных групп под Владимировкой.