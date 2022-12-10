Москва, 10 декабря, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Женщин-политиков, предпринимателей и топ-менеджеров, которые могут попасть в список 100 самых влиятельных в мире в 2023 году, перечислило 10 декабря издание Forbes Woman.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Так, стоит наблюдать за премьер-министром Франции Элизабет Борн — второй женщиной на этом посту в истории страны. Прежде она была министром транспорта и участвовала в проведении пенсионной реформы для национальной железнодорожной компании.

Внимание издания также привлекла генеральный директор замбийской компании Zambeef Фейт Мукуту. Эта компания — одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий в центральной Африке, Мукуту поручено расширить общее присутствие Zambeef на континенте.

Марта Ортега вступила в должность председателя совета директоров конгломерата розничной торговли Inditex весной текущего года. Марта, дочь соучредителя компании Амансио Ортеги, контролирует развитие влиятельных розничных брендов.

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В список также вошли соучредитель и генеральный директор стартапа Incredible Health Иман Абузейд, президент бейсбольной команды «Майами Марлинс» по бизнес-операциям Кэролайн О’Коннор, генеральный директор Capitol Music Group Мишель Джубелирер, содиректор Warner Brothers Pictures Group Памела Эбди, генеральный директор некоммерческой организации All Raise Мандела Шумахер-Ходж Диксон и другие.

Ранее издание опубликовало список 100 самых влиятельных женщин в мире в 2022 году. Его возглавили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард и вице-президент США Камала Харрис.