Москва, 10 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Главным итогом визита главы Газпрома Алексея Миллера в Турцию стал газовый хаб. Об этом 10 декабря заявил говорится в сообщении компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава Газпрома Алексей Миллер

«Отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Миллер сказал: «Конечно же, это газовый хаб», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря Миллер встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встрече обсуждались перспективы строительства газового хаба и поставки «голубого топлива» из России.