Донецк, 10 декабря, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Правительство России поддержало инициативу развития железнодорожного сообщения в ДНР и между республикой и другими субъектами федерации, рассказал 10 декабря глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

Moove-it.com Железная дорога

Он сообщил о рабочей встрече с руководителями министерства транспорта и Федерального агентства железнодорожного транспорта.

«Есть запрос от населения республики на восстановление прежних и создание новых маршрутов. Развитие необходимо как гражданскому сообщению, так и грузовому», — отметил Хоценко.

Одним из направлений работы станет интеграция железных дорог ДНР в общероссийскую систему, сказал глава правительства.

В 2022 году железные дороги республики, значительно пострадавшие от атак ВСУ, перевезли около 700 тысяч пассажиров и 15 тысяч тонн грузов, добавил Хоценко.

Как сообщалось ранее, Луганская железная дорога за первые девять месяцев 2022 года перевезла около 300 тысяч пассажиров.