Рязань, 10 декабря, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в Рязани после обрушения потолочных перекрытий в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Рязанской области.

SepNoise Обрушение здания

По информации ведомства, в результате обрушения перекрытий в доме пострадали два человека.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Уточняется, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.