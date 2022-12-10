Дрезден, Германия, 10 декабря, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Германии по подозрению в убийстве задержали 40-летнего мужчину, сообщает 10 декабря газета Bild.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

По данным издания, полиция Дрездена перекрыла центр города. Закрытой на весь день останется территория рождественского рынка. О мотивах стрелявшего и других подробностях не сообщается.

Напомним, 7 декабря глава МВД Германии Нэнси Фезер назвала серьёзной ситуацию «террористической угрозы» со стороны радикалов, планировавших «госпереворот» в стране.