Новосибирск, 10 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Новосибирске при разборе завалов после взрыва газового баллона в гаражном кооперативе обнаружено тело мужчины, возбуждено уголовное дело, сообщили 10 декабря в региональном главном управлении СКР.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, днем 10 декабря в гаражном кооперативе в Кировском районе произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей.

«В ходе проведения разбора завалов обнаружено тело мужчины», — сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Напомним, всего было повреждено десять гаражей, при этом три гаража полностью обрушены, в трех гаражах повреждены стены, у четырех гаражей повреждены ворота. В гаражах находились четыре автомашины. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.