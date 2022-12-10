В Новосибирске при взрыве в гаражном кооперативе погиб мужчина
В Новосибирске при разборе завалов после взрыва в гаражном кооперативе обнаружили тело мужчины
Новосибирск, 10 декабря, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Новосибирске при разборе завалов после взрыва газового баллона в гаражном кооперативе обнаружено тело мужчины, возбуждено уголовное дело, сообщили 10 декабря в региональном главном управлении СКР.
По данным следствия, днем 10 декабря в гаражном кооперативе в Кировском районе произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего обрушилась конструкция нескольких капитальных гаражей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, всего было повреждено десять гаражей, при этом три гаража полностью обрушены, в трех гаражах повреждены стены, у четырех гаражей повреждены ворота. В гаражах находились четыре автомашины. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.