В Грузии заявили, что встреча спецпредставителя с Карасиным не планируется
Спецпредставитель премьера Грузии сообщил, что не планирует очной встречи с Карасиным
Тбилиси, 10 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе заявил, что в ближайшее время не планируется традиционная очная встреча с руководителем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. Об этом 10 декабря он сообщил ТАСС.
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Зураб Абашидзе
Дипломат пояснил, что в случае необходимости имеется возможность обсудить по телефону вопросы, связанные с транспортной коммуникацией, торгово-экономическими связями, гуманитарными проблемами.
«В ближайшей перспективе встреча [с Карасиным] не планируется», — приводит СМИ слова Абашидзе.