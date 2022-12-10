Тбилиси, 10 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе заявил, что в ближайшее время не планируется традиционная очная встреча с руководителем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. Об этом 10 декабря он сообщил ТАСС.

Gov.ge Зураб Абашидзе

Дипломат пояснил, что в случае необходимости имеется возможность обсудить по телефону вопросы, связанные с транспортной коммуникацией, торгово-экономическими связями, гуманитарными проблемами.

«В ближайшей перспективе встреча [с Карасиным] не планируется», — приводит СМИ слова Абашидзе.