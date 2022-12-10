Лас-Вегас, США, 10 декабря, 2022, 13:25 — ИА Регнум. 10 декабря в американском Лас-Вегасе стартовал финал конкурса красоты для замужних женщин «Миссис мира 2022». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей организаторов с российской стороны.

Lasvegaslover Лас-Вегас

Согласно опубликованным данным, на конкурсе Россию представляет девушка из Сибири — Яна Трофимова.

«Россию представляет 31-летняя сибирячка Яна Трофимова», — говорится в сообщении.

Известно, что Трофимова родилась в Душанбе, однако менее чем через месяц переехала с семьей в Новокузнецк. Девушка имеет юридическое образование и долго работала юристом. Она также занимала пост территориального директора крупного международного бренда косметики, а после развивала свой бизнес-проект в сфере красоты.

В настоящее время Трофимова живет в Москве и вместе с мужем воспитывает двух дочек. В 2009 году она стала мисс Кузбасс, спустя год принимала участие в «Мисс Россия», а в 2021 году получила титул «Миссис Россия мира».

Участница из России рассказала, что, несмотря на геополитическую ситуацию, она уверенно чувствует себя в финале. Она подчеркнула, что конкурс «по праву считается честным и непредвзятым конкурсом красоты», выразив надежду на то, что этот статус организаторы сохранят и в текущем году.

«Для меня большая честь представить на нем свою страну», — сказала Трофимова.

В финал конкурса красоты, который продлится до 17 декабря, вышли 60 участниц. Действующей миссис мира является американка Шарлин Форд.