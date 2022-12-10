Тбилиси, 10 декабря, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В повестке дня нет вопроса восстановления прямых авиарейсов между Россией и Грузией. Об этом 10 декабря заявил спецпредставитель грузинского премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

Зураб Абашидзе

«Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит», — приводит слова Абашидзе ТАСС.

Он добавил, что в Тбилиси знают, что Москва рассматривает вопрос об упрощении визового режима для граждан ряда стран, включая Грузию.

По его словам, Грузия отменила визовые требования для граждан России ещё в 2011 году и этот режим до сих пор сохраняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что Россия при формировании нужных предпосылок может возобновить прямое авиасообщение с Грузией.