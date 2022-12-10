Краснодар, 10 декабря, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Очередь большегрузных автомобилей на Керченскую переправу сократилась до 184 машин, сообщает 10 декабря оперативный штаб Краснодарского края.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченская переправа

По официальным данным, в порт за минувшие сутки было отправлено 196 пассажиров и 171 транспортное средство. Водителям грузовиков с товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.

Всего с начала работы Керченской паромной переправы, с 9 октября по 10 декабря, через пролив в обе стороны перевезли более 42 тыс. пассажиров, 28,6 тыс. единиц автотранспорта и 3370 железнодорожных вагонов. Паромами выполнено 970 рейсов.

Напомним, ограничения на проезд грузовиков к Керченской паромной переправе действуют с 27 октября.