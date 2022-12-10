Киев, 10 декабря, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Памятники русскому поэту Александру Пушкину и русскому полководцу Александру Суворову снесли в городе Тульчине Винницкой области. Об этом 10 декабря сообщила депутат Верховной рады Лариса Билозир в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из видео «Памятник Пушкину снесли в центре Киева» В Киеве снесли самый старый городской памятник А. С. Пушкину

Решение о демонтаже памятников приняли местные депутаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Днепропетровска намерены демонтировать памятники Максиму Горькому, Михаилу Ломоносову, Александру Пушкину.