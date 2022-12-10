Москва, 10 декабря, 2022, 12:47 — ИА Регнум. На Международной космической станции будет установлено средство связи нового поколения, передает 10 декабря «Русский космос» (официальное издание Роскосмоса) со ссылкой на командира МКС Сергея Прокопьева.

МКС

Космонавты установят оборудование на внешнем борту станции в феврале 2023 года.

Речь идет о «радиотехническом средстве передачи информации нового поколения, которое позволит быстрее передавать большие объемы данных».

28 октября 2022 года в Роскосмосе сообщали, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» успешно пристыковался к российскому сегменту МКС и доставил на станцию оборудование и новогодние подарки.