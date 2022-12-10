Москва, 10 декабря, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Украинское командование постоянно обманывает своих бойцов, бросает их без помощи, запугивает возможным попаданием в российский плен. Об этом пленный боец ВСУ Александр Пасечник рассказал в интервью российским военным, опубликованном 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По его словам, в интернете распространяются сообщения о том, что российские военнослужащие якобы издеваются над украинцами, безжалостно расправляются с ними. Об этом же говорит и командование.

«Мы просто, честно, удивились очень сильно, что к нам нормальное отношение было. У нас был один раненый, ему оказали медицинскую помощь», — заявил Пасечник в видеоролике, размещённом в телеграм-канале Минобороны России.

Раненому перебинтовали ногу, поместили на носилки, сделали необходимые уколы, постоянно спрашивали о самочувствии. Позднее в плену украинцев накормили, добавил военнопленный.

Как сообщало ИА REGNUM, пленный украинец Пасечник также рассказал, что его подразделение бросили на поле боя, после чего группа приняла решение сдаваться в плен.

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