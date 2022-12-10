Донецк, 10 декабря, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Обстрелы со стороны ВСУ зафиксированы в Донецкой Народной Республике. Об этом 10 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Согласно опубликованным данным, обстрел Каштанового со стороны киевских боевиков был осуществлён в 12:08 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Ранее, в 11:50, киевские боевики обстреляли населенный пункт Майорск. По поселку было выпущено пять мин калибра 120 мм.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Донецкой Народной Республике за сутки уничтожили более 30 боевиков ВСУ.

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