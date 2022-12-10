Минск, 10 декабря, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Российские и белорусские медики договорились о совместной разработке лекарственных препаратов с дальнейшим выходом на производство, сообщил 10 декабря глава минздрава России Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

В Минске прошло заседание совместной коллегии Минздрава России и Белоруссии. Глава российского ведомства отметил, что медицинское образование, научное взаимодействие, разработка медицинской продукции, сотрудничество в области инфекционных заболеваний являются основными направлениями взаимодействия двух стран.

Мурашко добавил, что российские и белорусские медики планируют наладить совместный выпуск инновационных препаратов.