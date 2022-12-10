В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога
Киев, 10 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинской минцифры.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушная тревога
Тревога объявлена практически одновременно — около 11:00 (12:00 мск).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее воздушная тревога объявлялась в части Херсонской и Запорожской областей, подконтрольной ВСУ, а также в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях Украины.