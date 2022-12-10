Киев, 10 декабря, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинской минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Тревога объявлена практически одновременно — около 11:00 (12:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее воздушная тревога объявлялась в части Херсонской и Запорожской областей, подконтрольной ВСУ, а также в Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях Украины.