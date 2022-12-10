Одесса, Украина, 10 декабря, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Все потребители Одесской области, кроме объектов критической инфраструктуры, отключены от электроэнергии, сообщили 10 декабря в энергокомпании ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Отключение стало следствием ракетной атаки в ночь на 10 декабря, разрушениям подверглись несколько объектов инфраструктуры, заявили в компании.

Аварийные бригады уже прибыли к объектам, но работы пока не начались, добавили в ДТЭК.

9 декабря представители киевской власти заявили, что около половины критической инфраструктуры в стране повреждено, часть — уничтожена.