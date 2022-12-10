Москва, 10 декабря, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Грузия придерживается прагматичной линии, несмотря на провокационные призывы извне. Об этом 10 декабря заявил директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

«Видим, что, несмотря на провокационные призывы извне, правительство Грузии придерживается прагматичной линии», — приводит слова Гончара ТАСС.

По его словам, это даёт положительный эффект.

Дипломат добавил, что из Киева и некоторых стран Запада звучат провокационные призывы к Грузии открыть «второй фронт» против России.

Он указал, что в сложившихся условиях приоритетом является вопрос выработки юридически обязывающего соглашения о неприменении Грузией силы против Абхазии и Южной Осетии, а также делимитации и демаркации грузино-югоосетинской и грузино-абхазской границ.

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